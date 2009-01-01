Жуткая трагедия в Полтаве: подросток убил мать и выбросился с четвертого этажа

Между матерью и сыном произошла ссора, которая и закончилась убийством.

В Полтаве 17-летний юноша убил собственную мать и выбросился из окна 4-го этажа.

Как сообщили в пресс-центре ГУНП в Полтавской области, инцидент произошел вечером 14 ноября.

"Первичную информацию мы получили где-то в 20:30 от прохожих о том, что человек выпрыгнул из окна, и находится возле дома. Выяснилось, что это 17-летний парень, местный, который живет в этом доме... Парень общаться не мог, так как получил серьезные телесные повреждения, его отвезли в больницу", — рассказал начальник отдела коммуникаций Юрий Сулаев, пишет kp.ua.

Как оказалось, причина попытки суицида юноши — убийство собственной матери.

"Правоохранители зашли на этаж, старались дозвониться в квартиру, чтобы открыли двери, но никто не открывал. Были подозрения, что там что-то случилось серьезное и страшное. Нашли родственников, в их присутствии силой открыли двери. Когда зашли, увидели женщину, она была мертва. Во время визуального осмотра были вид явные признаки серьезных телесных повреждений, а также нарушена обстановка — были заметны признаки борьбы, — отметили в полиции.

Предварительно в тот вечер между матерью и сыном произошла ссора, которая и закончилась убийством. Был парень трезв или пьян, пока неизвестно. Сейчас он находится в реанимации, со следователем полтавчанин еще не общался, однако под его палатой выставлена охрана полиции.

"По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", — заявили в полиции.

Напомним, в поселке Глеваха под Киевом произошла жуткая трагедия — сын убил 58-летнюю мать и прожил с ее телом почти неделю.