"Жуткая жесть" в Киеве: иномарка на встречке влетела в фуру, есть жертва

Авария случилась прошлой ночью в Дарницком районе столицы.

В Киеве в жутком ДТП погиб человек фото: sai.gov.ua

В ночь на среду, 9 мая, в Дарницком районе Киева водитель на Toyota RAV4 вылетел на полосу встречного движения и врезался в фуру

В столице "жуткая жесть" произошла на Днепровской набережной в час ночи, водитель иномарки погиб мгновенно, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Пустая дорога. Водитель Toyota RAV4 на высокой скорости вылетел на встречку и врезался в фуру… Тело погибшего извлекали спасатели...", — отмечается в сообщении.

Напомним, поздно вечером 3 мая в Святошинском районе Киева фура MAN подрезала мотоцикл, байк зацепил отбойник, машину, а потом упал на дорогу, пилот погиб. Узнать больше о случившемся можно здесь.

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