Жуткое ДТП на Днепропетровщине: Nissan смяло как жестянку, погибли четверо подростков

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1 / 3 На Днепропетровщине Nissan смяло как жестянку (ТСН)

Смертельная авария произошла 22.15, на трассе Днепр-Кривой Рог.

На Днепропетровщине Nissan смяло как жестянку ТСН

Во вторник вечером, 21 ноября, в Днепропетровской области произошло ДТП, в результате которого погибли четверо подростков, еще один молодой человек с тяжелыми травмами попал в больницу.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Ольга Павловская.

Отмечается, что смертельная авария произошла 22.15, на трассе Днепр-Кривой Рог неподалеку от поворота в город Каменское.

Nissan, в котором находились дети, вылетел с дороги в кювет и на полной скорости врезался в дерево. Удар был такой силы, что автомобиль смяло, как жестянку.

Две 16-летние девушки и двое юношей — 16 и 17 лет — погибли на месте. Еще одного 17-летнего парня госпитализировали с тяжелыми травмами. Спасателям пришлось разрезать металл, чтобы достать погибших.

Причины аварии выясняет полиция. Правоохранители также устанавливают, как несовершеннолетний оказался за рулем. Ночью на Днепропетровщине температура опустилась ниже нуля, поэтому у автомобиля могла быть великовата скорость для скользкой дороги.

Напомним, ранее в Черниговской области на иномарке насмерть сбил женщину с двумя детьми.