Жуткое ДТП на Прикарпатье. Водитель протащил тело пешехода за авто 14 километров

Правоохранители быстро нашли водителя-виновника ДТП.

vk.com/auto_42 В Ивано-Франковской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль сбил пешехода и 14 километров протащил тело.

Сильно изуродованное тело 21-летнего парня обнаружил случайный прохожий и сообщил полиции, сообщает ТСН.

Правоохранители быстро нашли водителя-виновника ДТП. Для 56-летнего мужчины, по его словам, это стало полной неожиданностью, поскольку он утверждает, что никого на дороге не видел, никакого удара не почувствовал, спокойно приехал домой и загнал автомобиль во двор.

Осмотрев Mercedes Sprinter, следователи обнаружили, что его днище в крови. Очевидно, пострадавший парень каким-то образом зацепился за него одеждой.

"Тело было очень изуродовано. Первое впечатление при прибытии на место происшествия, что это давний труп. Но судмедэксперт посмотрел: человек погиб недавно", — рассказал старший следователь Руслан Субботин.

Напомним, 19 марта, в Харькове пьяный водитель на иномарке насмерть сбил двух пешеходов — мужчину и женщину.

видео: ТСН