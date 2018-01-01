Жуткое ДТП на трассе Горловка-Бахмут: три человека погибли, еще семь – ранены. Фото

Авария произошла сегодня утром.
Утром 27 июля произошло смертельное ДТП на трассе Горловка-Бахмут.
Из-за столкновения Renault и Opel погибли трое пассажиров "Опеля", пишет пресс-служба полиции Донецкой области.
Еще семерых пострадавших с травмами увезли в больницу Бахмута. Это водители и остальные пассажиры.
Открыто дело по ч. 2 ст. 286 УК – "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего".
Напомним, 24 июля в Киеве произошло смертельное ДТП произошло на бульваре Леси Украинки. Водитель внедорожника "Хаммер" Кирилл Островский сбил ребенка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места происшествия.
26 июля Шевченковский районный суд Киева арестовал Островского на два месяца - до 21 сентября.
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