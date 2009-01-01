Жуткое ДТП на Закарпатье: три человека погибли, два — в реанимации

В результате ДТП 23-летний пассажир скончался на месте аварии, еще двое, в возрасте 21 и 17 лет, умерли в карете "скорой".

На Закарпатье в Раховском районе произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором погибли трое молодых людей, еще двое с тяжелыми травмами находятся в больнице.

Как сообщает полиция Закарпатской области, "6 ноября, в 23.30 поступило анонимное сообщение об аварии. Как выяснили следователи, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, двигаясь по автодороге в поселок Великий Бычков, возле автозаправочной станции не справился с управлением и столкнулся с деревом".

В результате ДТП 23-летний пассажир скончался на месте аварии, еще двое, в возрасте 21 и 17 лет, умерли в карете "скорой". Кроме этого, двое пассажиров авто находятся в реанимации, в тяжелом состоянии.

По данному факту полиция открыла уголовное производство. В отношении водителя, 22-летнего жителя села Водица, решается вопрос об избрании меры пресечения. Его задержали и отобрали образцы крови для анализа на содержание алкоголя. Если вину водителя докажут, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, 5 ноября, во Львовской области 2 человека погибли и 5 получили травмы в ДТП в Дрогобычском районе.