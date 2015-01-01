Жуткое ДТП в Бахмуте: иномарка превратилась в груду железа, есть жертвы

В результате наезда водитель и пассажир иномарки от полученных травм погибли на месте ДТП.
Об этом сообщает Управление безопасности дорожного движения Нацполиции.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Elantra не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобилем и выехал за край проезжей части, где совершил наезд на дерево. В результате наезда водитель и пассажир иномарки от полученных травм погибли на месте ДТП", — отмечают правоохранители.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Читайте также: Мажорные, депутатские, кровавые. Самые громкие украинские ДТП 2016 года