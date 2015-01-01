Жуткое ДТП в Бахмуте: иномарка превратилась в груду железа, есть жертвы

В результате наезда водитель и пассажир иномарки от полученных травм погибли на месте ДТП.

В Донецкой области, 27 декабря, в городе Бахмут ( ранее назывался Артемовск — ред.) в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Об этом сообщает Управление безопасности дорожного движения Нацполиции.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Elantra не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобилем и выехал за край проезжей части, где совершил наезд на дерево. В результате наезда водитель и пассажир иномарки от полученных травм погибли на месте ДТП", — отмечают правоохранители.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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