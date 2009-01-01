Жуткое ДТП в Харькове: джип въехал в толпу людей, погибли 5 человек

Еще 6 человек получили травмы в результате ДТП.

ДТП в Харькове newsroom.kh.ua

В среду вечером, 18 октября, в центре Харькова внедорожник въехал в толпу пешеходов, в результате ДТП есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщили в пресс-службы полиции Харьковщины.

"По предварительным данным, 11 человек пострадали: 5 граждан погибли, 6 получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Авария произошла 18 октября в 20:45 на улице Сумской. Предварительно, внедорожник въехал в толпу людей. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Женщину, которая находилась за рулем Lexus, уже задержали.

Следственными органами открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Полтавщине Volkswagen на трассе сбил двух пешеходов.

Фото: atn.ua, newsroom.