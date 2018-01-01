Жуткое ДТП в Харькове: МОЗ подвердил, что Зайцева была "под кайфом"

Защита Зайцевой немедленно попыталась опротестовать поданный документ, заявив, что это "не корректно".

Зайцевой не помогло затягивание дела резкое исчезновение ее врача-нарколога Татьяна Доцяк/Facebook

"В соответствии с полученным выводом хочу отметить, что Центром психического здоровья и мониторинга МОЗ Украины был рассмотрен наш адвокатский запрос от 26 июля 2018 года касательно применения инструкции определения у водителей признаков алкогольного или наркотического опьянения. В соответствии с перечнем наркотических средств и психотропных веществ, кодеин относится к списку, оборот которых ограничен. С учетом приведенных в заключении выводов, можно определить, что "Персона 1" по состоянию на 18.10 2017 года пребывала в состоянии, вызванном употреблением наркотических и психотропных веществ или иных одурманивающих средств. Прошу приобщить этот документ к материалам дела", — заявила Матвеева.

Матвеева подчеркнула, что факт пребывания Зайцевой "под кайфом" является отягчающим обстоятельством.

"Это компетентное учреждение, и оно может делать выводы из экспертиз, которые делают на основе анализов водителей непосредственно после аварий. Зайцева пребывала в состоянии, вызванным наркотическими или психотропными веществами. Таким образом, обвиняемая пребывала в состоянии наркотического опьянения. Это доказательства, которые подтверждают отягощающие обстоятельства", — добавила адвокат Матвеева.

Защита Зайцевой немедленно попыталась опротестовать поданный документ, заявив, что это "не корректно".

"Ссылаться на документы, которые не изучал суд — не корректно. Единственный компетентный орган, который может установить, была ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения, — это судебная экспертиза. И только судмедэксперт может это подтвердить", — заявила адвокат Юлия Козырь.

Однако судья стал на сторону потерпевших и своим решением приобщил бумагу к делу.

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Напомним, ранее была обнародована информация о том, что сразу после смертельной ДТПЗайцева просила патрульных не говорить матери, что она ехала без прав.

Как известно, был назван срок, который Зайцева получит за ДТП с шестью жертвами.

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