Жуткое ДТП в Одесской области. "Шестерка" задавила трех пенсионерок, сидевших на скамейке

Наезд совершен на пенсионерок, 1934-го, 1940-го и 1942-го годов рождения.

В Одесской области «шестерка» задавила пенсионерок @gunp.odessa

В селе Виноградовка Болградском районе Одесской области автомобиль смертельно травмировал трех женщин, сидящих на скамейке возле дома.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области в Facebook.

Установлено, что 47-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением и совершил наезд на сидящих на скамейке возле жилого дома трех жительниц села. От сильного удара скамейка была разрушена, ограждение возле дома сбито на землю.

"Наезд совершен на пенсионерок, 1934-го, 1940-го и 1942-го годов рождения. Две гражданки от полученных травм скончались на месте, другая потерпевшая была доставлена в больницу, где впоследствии также скончалась", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

В настоящее время устанавливает обстоятельства ДТП. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве водитель Chevrolet потерял сознание и задавил скутериста.

Фото: @gunp.odessa.