Жуткое ночное ДТП с погоней в Киеве: есть погибшие и пострадавшие

В результате аварии 2 человека погибли, еще 3 пострадали.

В ночь на воскресенье, 4 февраля, в Киеве на проспекте Шухевича произошло жуткое ДТП с погоней. В результате аварии 2 человека погибли, еще 3 пострадали.

Как передает "Киев Оперативный", водитель Mercedes выехал на проспект Шухевича против движения. Присутствующие на месте патрульные полицейские начали погоню за авто.

Проехав несколько сотен метров, водитель Mercedes на огромной скорости въезжает "лоб в лоб" в Dacia (которого через отбойник выбрасывает на встречную). Затем Mercedes въезжает в Audi, Opel и Toyota.

До приезда "скорой" на месте погибли 2 пассажира Dacia. Самого водителя Mercedes госпитализировали.

Напомним, в Николаеве в ночь на 3 февраля произошло ДТП со стрельбой.