Жуткое убийство в Одессе, молодой девушке отрубили голову

Убитая была предпринимателем, пишут СМИ.

В Одессе на Молдаванке жестоко убита женщина-предприниматель.

Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, правоохранители нашли обезглавленной молодую девушку.

"Ее (убитой) тело с отрезанной головой было обнаружено в квартире на улице Средней. Сообщение о происшествии поступило в Хмельницкое отделения полиции 27 февраля примерно в одиннадцать часов вечера. Установлено, что погибшая — хозяйка квартиры, 1989 года рождения", – говорится в сообщении.

По информации "Думской", чуть позже на углу 2-го Разумовского переулка полиция нашла голову погибшей. Убитая была предпринимателем.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии. По факту убийства открыли уголовное производство по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.