Зверской убийство. В Одесской области нашли тело матроса ВМС Украины

Обстоятельства гибели военнослужащего выясняются правоохранительными органами.

В Одесской области нашли тело матроса ВМС news24ua.com

В селе Егоровка Одесской области погиб матрос ВМС Украины Арслан Шейхов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра командования Военно-морских сил (ВМС) Украины в Facebook.

"Обстоятельства гибели военнослужащего выясняются правоохранительными органами. Командованием ВМС ВС Украины установлено взаимодействие с Главным управлением Национальной полиции в Одесской области, которое держит на контроле ход расследования. Рассчитываем на объективные и беспристрастные следственные действия, проводимые в связи с гибелью нашего боевого побратима", — сказано в сообщении.

В свою очередь, подробности гибели Шейхова на своей странице в Facebook сообщила советник начальника Генштаба ВСУ Елена Вербицкая.

"11.08.2017 Шейхов А.А. находился в законном увольнении и вместе с семьей праздновал у себя дома свой тридцать третий День рождения. Около 19.00 этого дня к нему заехал на своем автомобиле его знакомый гражданин Злой В.И. (01.01.1976 г.р.), через несколько минут они уехали в неизвестном направлении. Больше живым Шейхова никто не видел...

11.08.17 около 23.50 часов, у ворот своего дома, местный врач с. Егоровка нашел труп Шейхова А.А. Врач сразу вызвал скорую помощь и позвонил в отдел Национальной полиции. При осмотре тела представителями Национальной полиции было выявлено множественные ссадины на теле и голове, переломы носа и черепа. Даже на ощупь чувствовалось, что сломано как минимум два ребра", — написала Вербицкая.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине военные ВСУ в ходе ссоры застрелили женщину и ранили мужчину.