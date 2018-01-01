Лига Европы: "Динамо" играет "сухую" ничью с АЕКом и выходит в 1/8 финала

Первый команд соперников в Греции закончился вничью 1:1.

В четверг, 21 февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел ответный матч 1/16 Лиги Европы, в котором киевское "Динамо" сыграло против греческого АЕКа. Матч завершился со счетом 0:0.

Первый команд соперников в Греции закончился вничью 1:1.

На 19-й минуте игрок АЕКа Симоэш получил предупреждение на фол против Гонсалеса.

На 24-й минуте АЕК получил стандарт и после подачи Бакасетаса грубейшую ошибку допустил Бойко. Мяч направлялся в пустые ворота, но Морозюк выбил мяч почти с самой линии.

На 27-й минуте после розыгрыша корнера головой бил Гармаш, защитник гостей вынес мяч из ворот.

На 29-й минуте Галанопулос получил предупреждение.

На 51-й минуте Масуд упустил реальный момент открыть счет. Футболист АЕКа не попадает в ворота киевлян буквально с метра.

На 53-й минуте Мораес упустил самый опасный момент "Динамо" в матче. Он пробросил мяч мимо Чигринского, вышел на вратаря, но решил пробить на технику. Вратарь спас АЕК.

На 58-й минуте Гало получил предупреждение от арбитра.

На 79-й минуте после классного удара Цыганкова лишь немного не хватило Мораесу для взятия ворот соперника.

На 84-й минуте Мораес отдал шикарный пас на выход Гонсалесу, тот вышел один на один, но не смог переиграть вратаря.

На 90-й минуте украинец Чигринский получил предупреждение за фол в центре поля.

"Динамо" – АЕК 0:0 (первый матч 1:1)

"Динамо": Бойко – Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк – Буяльский, Шепелев (Беседин, 76) – Гонсалес, Гармаш, Цыганков — Мораес

АЕК: Баркас – Бакакис, Лабропулос, Чигринский, Гало – Галанопулос (Айдаревич, 81), Симоэс – Христодулопулос (Якумакис, 74), Шоджаеи, Бакасетас (Клонаридис, 70) – Араухо

Предупреждения: Мораес — Симоэс, Галанопулос, Гало, Масуд, Чигринский, Араухо

Ранее "Главред" опубликовал анонс поединка и котировки букмекерских контор.