1/4 финала ЧМ-2018. Российская выдра-"оракул" спрогнозировала итог матча РФ — Хорватия

Животное в аквариуме выбрало один из флагов.

Российская выдра-"оракул" спрогнозировала, что РФ проиграет Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018 Reuters

В российском городе Сочи выдра-"оракул" Гарри спрогнозировала, что на Чемпионате мира по футболу 2018 в матче 1/4 финала сборная РФ проиграет команде Хорватии.

Животному по традиции бросили в аквариум два мяча с флагами сборных, оно выбрало хорватский, пишет Xsport со ссылкой на "Р-Спорт".

Таким образом, если верить прогнозу выдры, команда-хозяйка турнира скоро его покинет.

Напомним, ЧМ по футболу в России стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. В начале июля российская сборная сыграла вничью с испанской командой и пробилась в четвертьфинал турнира, она сыграет с хорватами в Сочи 7 числа.

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