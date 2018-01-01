1/4 финала ЧМ-2018. Российская выдра-"оракул" спрогнозировала итог матча РФ — Хорватия

Животное в аквариуме выбрало один из флагов.
Животному по традиции бросили в аквариум два мяча с флагами сборных, оно выбрало хорватский, пишет Xsport со ссылкой на "Р-Спорт".
Таким образом, если верить прогнозу выдры, команда-хозяйка турнира скоро его покинет.
Напомним, ЧМ по футболу в России стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. В начале июля российская сборная сыграла вничью с испанской командой и пробилась в четвертьфинал турнира, она сыграет с хорватами в Сочи 7 числа.
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