"Генк" в гостях растерзал соотечественников из "Гента" — 5:2.
Обидчик донецкого "Шахтера" на предыдущей стадии розыгрыша испанская "Сельта" на последних минутах вырвала победу над российским "Краснодаром", французский "Лион" результативно обыграл итальянскую "Рому", а гол и ассист украинского форварда Руслана Малиновского помог "Генку" разгромить на выезде другого представителя Бельгии "Гент", сообщает Укринформ.
Результаты первых матчей 1/8 финала:
"Копенгаген" (Дания) — "Аякс", (Голландия) — 2:1
голы: Расмус Фальк (1-я минута), Андреас Корнелиус (60) — Каспер Дольберг (32)
"Ростов" (Россия) — "Манчестер Юнайтед", (Англия) — 1:1
голы: Александр Бухаров (53) — Генрих Мхитарян (35)
АПОЕЛ (Кипр) — "Андерлехт" (Бельгия) — 0:1
гол: Николае Станчу (29)
"Шальке-04" (Германия) — "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) — 1:1
голы: Гвидо Бургшталлер (25) — Йонас Хофманн (15);
"Олимпиакос" (Греция) — "Бешикташ" (Турция) — 1:1
голы: Эстебан Камбьяссо (36) — Абубакар (53)
"Гент" (Бельгия) — "Генк" (Бельгия) — 2:5
голы: Сэмюэл Калу (27), Калифа Кулибалы (61) — Руслан Малиновский (21), Омар Колли (33), Мбвана Саматта (41, 72), Эре Уронен (45+2)
"Лион" (Франция) — "Рома" (Италия) — 4:2
голы: Муктар Дьяхаби (8), Корентен Толиссо (47), Набиль Фекир (74), Александр Ляказетт (90+2) — Мохамед Салах (20), Федерико Фасио (33);
"Сельта" (Испания) — "Краснодар" (Россия) — 2:1
голы: Васс (50), Клодьо Бовю (90) — Виктор Клаэссон (56)
Ответные поединки пройдут 16 марта.
Напомним, финал Лиги Европы УЕФА состоится 24 мая на "Френдс Арене" в Сольно (Швеция).