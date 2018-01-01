25-й тур Украинской премьер-лиги: результаты матчей и турнирная таблица

Очередной тур футбольного первенства закончился накануне, в воскресенье, 1 апреля.
Результаты остальных матчей:
Кировоградское дерби − "Зирка" против "Александрии" закончилось нулевой ничьей.
В битве двух аутсайдеров УПЛ львовские "Карпаты" разгромили одесский "Черноморец" со счетом 3:1. Голы забивали: Карраскаль на 20-й минуте, Швед на 51-й минуте, Санчес на 84-й минуте - Третьков, 45+3 минута, с пенальти.
Каменская "Сталь" также сыграла нулевую ничью с донецким "Олимпиком" - 0:0
Список бомбардиров УПЛ после 25 тура выглядит следующим образом:
1. Факундо Феррейра (Шахтер) - 20 голов;
2. Марлос (Шахтер) - 14 голов;
3. Виктор Цыганков (Динамо) - 11 голов;
4. Дьемерси Мбокани (Динамо), Юри (Заря), Алексей Хобленко (Черноморец) - 8 голов
5. Юрий Коломоец (Ворскла) - 7 голов.