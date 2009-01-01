4-й тур ЧУ в Премьер-лиге: нефарт "Динамо", печаль "Зари" и триумф "Вереса"

Команда Александра Хацкевича потеряла первые очки в чемпионате.

Матч "Ворскла" - "Динамо" закончился сухой ничьей Пресс-служба ФК "Ворскла"

В воскресенье, 6 августа, состоялись матчи 4-го тура Премьер-лиги чемпионата Украины. В Полтаве "Ворскла" принималаи в присутствии 9500 зрителей смогла сохранить ворота сухими и удержать ничью — 0:0.

Об этом сообщает интернет-портал Sport.ua.

Обе команды начали в спокойном темпе. Полтавчане вполне логично избрали на матч оборонительную тактику. Но именно они на 11-й минуте создали первый опасный момент. Матвиенко прошел по флангу и прострелил слева во вратарскую, где Коломоец сходу пробил в ближний угол — мяч прошел в считанных сантиметрах от штанги.

Этот эпизод разбудил динамовцев, которые в течение пяти минут старались позиционно расшатать оборону хозяев, но те действовали слаженно и дисциплинированно. В целом же, большая часть тайма прошла на фоне множества неточных передач и перекатов в центре поля. Только ближе к концу второй четверти первой половины игры "Динамо" упустило два стопроцентных момента для взятия ворот. На 28-й минуте Цыганков сделал идеальный прострел слева во вратарскую на Беседина, но у последнего мяч срезался с ноги, и он пробил выше ворот. А спустя минуту Ярмоленко, прикрыв мяч корпусом, развернулся в штрафной и пробил в ближний угол — на месте был Ткаченко.

Но это было только начало. Конец первой половины игры ознаменовался парадом растранжиренных и, главное, двухсотпроцентных возможностей. На 35-й минуте после ошибки защитника Ярмоленко вышел один на один с Ткаченко, но не стал бить и отдал вправо на Гармаша. Денису оставалось лишь катнуть мяч в пустые ворота. Но вместо этого невероятным образом хавбек киевлян попал в дальнюю штангу. А через две минуты Цыганков вышел один на один с Ткаченко, отпасовал на Беседина — форвард "бело-синих" не сумел переиграть кипера "Ворсклы". Шанс на гол в раздевалку был уже в добавленное арбитром Анатолием Абдулой время, но и здесь удар Цыганкова был "мимо кассы".

Начало второго тайма было за хозяевами. На 48-й минуте Кадымян имел шанс открыть счет, но перебросил и Коваля, и ворота. Спустя три минуты Скляр попытался прострелить на Чеснакова в центр штрафной, но Коваль вовремя вышел из ворот. Это встряхнуло динамовцев, и на 56-й минуте Гармаш в очередной раз попытался классным ударом пробить Ткаченко, но Дениса, похоже, в этот вечер кто-то сглазил.

И, наверное, не только его, но и Кравца. Мяч после удара головой Артема из пределов штрафной по пути зацепил защитника полтавчан. Но Ткаченко невероятным образом вывернулся в рамке, как кошка, и не позволил мячу пересечь линию ворот.

Игра на встречных курсах продолжалась, и на 86-й минуте уже полтавчане устроили пожар у ворот "бело-синих". Сначал сейв Коваля спас ворота "Динамо" после удара Ребенка с угла штрафной, а спустя пару секунд мяч пролетел над дальней девяткой после удара головой Чеснакова. Передача при этом на счету Коломойца. Уже в добавленное арбитром время Гармаш пытался вырвать победу, но, как и в предыдущих эпизодах, удача от Дениса отвернулась, а Ткаченко правильно выбрал позицию и зафиксировал мяч.

"Динамо" впервые теряет очки в нынешнем чемпионате страны, но продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице. "Ворскла" же продолжила свою беcпроигрышную серию, замкнув первую четверку.

Кроме того, в воскресенье состоялись другие матчи национального первенства — в Запорожье луганская "Заря проиграла донецкому "Олимпику" — 0:2. Голы на свой счет записали Станислав Беленький (69) и Моха Рхарсалла (86).

В Одессе "Черноморец" и Александрия выдали боевую ничью — 2:2, при этом по ходу матча хозяева лидировали с гандикапом в два мяча, но растранжирили игровое преимущество. Кроме того, в ходе команды лишились по одному игроку, которых удалили с поля.

В Кропивницком "Зірка" проиграла ровенскому "Вересу" — 1:3. Любопытно, что хозяева вышли вперед, однако к концу первого тайма лишились игрового преимущества. К концу второго — остались в меньшинстве и пропустили еще два мяча.

После четырех туров Чемпионата Украины в Премьер-лиге — "Динамо" идет на первом месте (10 очков), "Шахтер" — второй (9) и "Олимпик" — третий (8).

фото: vorskla.com.ua