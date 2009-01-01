50 тысяч полтавчан пришли на торжественное открытие Sport Life!

Чем больше будет таких комплексов в городе и Украине, тем лучше", — говорит мэр Полтавы Александр Мамай.

Sport Life

23 сентября в Полтаве состоялось масштабное открытие нового фитнес-клуба Sport Life, приуроченное ко Дню города. Этот клуб стал результатом сотрудничества двух социально-ответственных компаний — завода "Лтава" и сети фитнес-клубов Sport Life, которые поставили для себя главной целью сделать спорт доступным для всех полтавчан!

Sport Life

Важность открытия в городе фитнес-клуба нового формата Sport Life отметил мэр Полтавы: "Чем больше будет таких комплексов в нашем городе и в нашей стране, тем будет лучше! Потому что каждый раз я все больше убеждаюсь, что из ребенка сделать человека, сможет только тренер, только специалист, который занимается спортом. И на сегодняшний день, здоровая нация — это богатая нация. Если человек здоров, если он занимается спортом, то и в своей жизни, и в бизнес-жизни, и в повседневной жизни, этот человек будет приносить пользу не только для своей семьи, но и для государства!".

Sport Life

Открытие фитнес-клуба "Sport Life" в Полтаве стало возможным благодаря социальной ответственности акционерного общества "Лтава". Президент предприятиянадеется, что теперь для полтавчан здоровый образ жизни и фитнес станет хорошей привычкой. Он прокомментировал важность создания таких проектов: "Мы приняли такое направление диверсификации — это создание таких социально важных для людей объектов. Не только создавать такие объекты, но в дальнейшем развивать все направления, которые нужны для людей, чтобы были рабочие места, чтобы была достойная заработная плата, и чтобы мы приближали Европу сюда. И этот объект как раз — тот объект, которым должны гордиться все полтавчане, потому что и в Европе таких объектов пока мало. Здоровый образ жизни — это самое главное!"

Sport Life

В рамках торжественного открытия Sport Life подготовил для полтавчан и гостей города яркую шоу-программу и экскурсию по новому фитнес-клубу для всех желающих. Праздник посетили более 50 тысяч полтавчан! Ведущим праздничного вечера стал Андрей Джеджула, а хедлайнером — известный музыкальный коллектив "Танок на майдане Конго", который исполнил всеми любимые песни. Также мировыми хитами зажигала публику популярная кавер-группа F.L.I.R.T, лучшие бодибилдеры впечатляли своими показательными номерами, а тренера Sport Life cо всей Украины демонстрировали свои профессиональные танцевальные навыки. Также на сцене состоялось торжественное перерезание ленточки при участии городского головы Александра Мамая и президента акционерного общества "Лтава" Сергея Змиевца. А в завершение торжественного вечера Sport Life порадовал полтавчан праздничным салютом!

Sport Life

Sport Life