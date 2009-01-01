Сегодня, 19:43 RSS

50 тысяч полтавчан пришли на торжественное открытие Sport Life!

Сегодня, 18:31

Чем больше будет таких комплексов в городе и Украине, тем лучше", — говорит мэр Полтавы Александр Мамай.

Sport Life, Лтава, Полтава
Sport Life
23 сентября в Полтаве состоялось масштабное открытие нового фитнес-клуба Sport Life, приуроченное ко Дню города. Этот клуб стал результатом сотрудничества двух социально-ответственных компаний — завода "Лтава" и сети фитнес-клубов Sport Life, которые поставили для себя главной целью сделать спорт доступным для всех полтавчан!

Sport Life, Лтава, Полтава 02
Sport Life
Важность открытия в городе фитнес-клуба нового формата Sport Life отметил мэр Полтавы Александр Мамай: "Чем больше будет таких комплексов в нашем городе и в нашей стране, тем будет лучше! Потому что каждый раз я все больше убеждаюсь, что из ребенка сделать человека, сможет только тренер, только специалист, который занимается спортом. И на сегодняшний день, здоровая нация — это богатая нация. Если человек здоров, если он занимается спортом, то и в своей жизни, и в бизнес-жизни, и в повседневной жизни, этот человек будет приносить пользу не только для своей семьи, но и для государства!".

Sport Life, Лтава, Полтава 03
Sport Life
Открытие фитнес-клуба "Sport Life" в Полтаве стало возможным благодаря социальной ответственности акционерного общества "Лтава". Президент предприятия Сергей Змиевец надеется, что теперь для полтавчан здоровый образ жизни и фитнес станет хорошей привычкой. Он прокомментировал важность создания таких проектов: "Мы приняли такое направление диверсификации — это создание таких социально важных для людей объектов. Не только создавать такие объекты, но в дальнейшем развивать все направления, которые нужны для людей, чтобы были рабочие места, чтобы была достойная заработная плата, и чтобы мы приближали Европу сюда. И этот объект как раз — тот объект, которым должны гордиться все полтавчане, потому что и в Европе таких объектов пока мало. Здоровый образ жизни — это самое главное!"

Sport Life, Лтава, Полтава 04
Sport Life
В рамках торжественного открытия Sport Life подготовил для полтавчан и гостей города яркую шоу-программу и экскурсию по новому фитнес-клубу для всех желающих. Праздник посетили более 50 тысяч полтавчан! Ведущим праздничного вечера стал Андрей Джеджула, а хедлайнером — известный музыкальный коллектив "Танок на майдане Конго", который исполнил всеми любимые песни. Также мировыми хитами зажигала публику популярная кавер-группа F.L.I.R.T, лучшие бодибилдеры впечатляли своими показательными номерами, а тренера Sport Life cо всей Украины демонстрировали свои профессиональные танцевальные навыки. Также на сцене состоялось торжественное перерезание ленточки при участии городского головы Александра Мамая и президента акционерного общества "Лтава" Сергея Змиевца. А в завершение торжественного вечера Sport Life порадовал полтавчан праздничным салютом!

Sport Life, Лтава, Полтава 05
Sport Life
Sport Life, Лтава, Полтава 06
Sport Life
Sport Life, Лтава, Полтава 07
Sport Life

Теги:  
Sport Life, Лтава, Полтава
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...