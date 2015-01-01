Американский портал признал Ломаченко лучшим боксером 2016-го

В уходящем году украинец провел два впечатляющих победных боя.

Василий Ломаченко BoxingScene.com

Авторитетный американский портал Fightnews.com признал чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинцалучшим боксером 2016 года.

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на данные ресурса.

В то же время агентство уточнило, что в уходящем году украинец провел два впечатляющих победных поединка.

"… завоевал титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, нокаутировав пуэрториканца Романа Мартинеса, и защитил пояс в бою с ямайским спортсменом Николасом Уолтерсом", — отметили журналисты.

Ранее Василий Ломаченко заявил, что может провести бой 25 марта 2017 года с победившим его чемпионом мира в полулегком весе по такой же версии и по версии IBF мексиканцем Орландо Салидо.

Fightnews.com — старейший из мировых боксерских топ-сайтов. Портал появился задолго до Boxing Scene, RingTV, Fight Hype, Boxingnews 24 и других, при этом до сих пор не сдает лидирующих позиций.