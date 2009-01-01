Американский супертяж считает, что промоутер "вытолкнул" Джошуа на бой с Владимиром Кличко

Хирн управляет британцем, как "бойцом на игровой приставке", сказал Уайлдер.

Энтони Джошуа и Владимир Кличко Reuters

Промоутер чемпиона мира по версии IBF из БританииЭдди Хирн "вытолкнул" спортсмена на бой с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе украинцем

Об этом заявил чемпион мира по версии WBC, американский супертяж Деонтей Уайлдер, пишет Boxing News, ссылаясь на данные Boxing Scene.

По его словам, стиль британца очень подходит для нашего соотечественника.

"Хирн вытолкнул его на этот бой. Джошуа не бросал вызов Кличко — это сделал Хирн… управляет им, как бойцом на игровой приставке", — отметил боксер.

Напомним, Энтони Джошуа и Владимир Кличко встретятся в ринге 29 апреля в Лондоне (столица Британии) на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о будущем противостоянии можно здесь.