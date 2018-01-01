Андрей Аршавин решил завязать с карьерой игрока

Известный в прошлом футболист ныне выступает за казахский клуб "Кайрат".

Андрей Аршавин в бытность игроком сборной России Reuters

Экс-капитан российской футбольной сборной Андрей Аршавин объявил о планах в самом скором времени завершить карьеру игрока.

Аршавин, которому в конце мая исполнится 37 лет, сейчас выступает в первенстве Казахстана за клуб "Кайрат" из Алматы.

При этом игрок сказал, что готов остаться в футболе и после окончания карьеры.

"Я думаю, что конец близок и он рядом. Футбол — это мое любимое занятие в жизни. Я бы хотел остаться в футболе. В каком качестве? Как жизнь сложится. Я уверен, что это очень тяжелый момент для всех, ведь жизнь полностью должна измениться. А как и что будет никто не знает", — цитирует Аршавина "Спорт-Экспресс".

К слову, ранее Аршавин за петербургский "Зенит", лондонский "Арсенал" и краснодарскую "Кубань". В составе питерцев он трижды выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы. За сборную России Аршавин "наиграл" 74 матча и забил 17 голов, а также выиграл бронзовые медали чемпионата Европы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из "Барселоны" уйдет легендарный полузащитник и капитан команды Андрес Иньеста.

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