"Атлетико" – "Марсель": сегодня станет известен победитель Лиги Европы УЕФА

Игра начнется в 21.45 по киевскому времени.

"Атлетико" и "Марсель" разыгрывают Кубок УЕФА. uefa.com

16 мая во французском Лионе пройдет финальный матч Лиги Европы. Это будет 47-й финал соревнований.

В финал второго по значимости еврокубка пробились испанский "Атлетико" и французский "Марсель".

Игра начнется в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию финала Лиги Европы можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2".

Как сообщается на официальном сайте соревнований, ни одна французская команда еще никогда в истории Лиги Европы/Кубка УЕФА не выигрывала этих соревнований.

При этом "Атлетико" является двукратным обладателем трофея: команда брала титул в 2010 и 2012 годах.

В то же время испанский клуб во второй раз в жизни играет финальный матч еврокубка в Лионе. Ранее это случилось в 1986-м году, в финале Кубка обладателей кубков, когда клуб из Мадрида проиграл киевскому "Динамо" под руководством Валерия Лобановского – 0:3.

"Атлетик" – "Марсель": прогноз

По оценкам букмекеров, фаворитом финального матча является "Атлетико". На успех мадридского клуба можно поставить с коэффициентом 1,28. А вот на победу "Марселя" коэффициент составляет 3,50.

Напомним, 4 мая "Атлетико" минимально обыграл "Арсенал". В сезоне-2011/12, когда "матрасники" обыграли "Атлетик" (3:0), команду уже тренировал Диего Симеоне – это его 2-й финал ЛЕ в карьере и 4-й еврокубковый (еще дважды "Атлетико" под его руководством доходил до финала Лиги чемпионов).

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