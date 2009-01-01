"Атмосфера невероятная". Ярмоленко рассказал о впечатлениях после своего первого матча в Дортмунде

Ярмоленко также получил одну из самых высоких оценок в составе своей команды (8,34) за матч чемпионата Германии против "Кельна".

Ярмоленко празднует гол в ворота "Кельна" @BVB

Атмосфера на домашней арене дортмундской "Боруссии" "Сигнал Идуна Парк" является "невероятной".

Об этом полузащитник дортмундцев Андрей Ярмоленко написал в своем Instagram после первого матча на домашнем стадионе немецкого клуба.

"Моя первая игра на "Сигнал Идуна Парк" — атмосфера невероятная. Прекрасная победа", — написал Ярмоленко.

Отметим, что Ярмоленко так или иначе поучаствовал в четырех из пяти голевых атак "Боруссии", провел на поле 65 минут и был заменен на Пулишича.

Кроме того, Ярмоленко также получил одну из самых высоких оценок в составе своей команды (8,34) за матч чемпионата Германии против "Кельна" от авторитетного сайта WhoScored.

Напомним, ранее Ярмоленко рассказал, чего боится в "Боруссии".

Фото: @BVB.