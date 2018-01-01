Австрия выбыла из гонки на право проводить Олимпиаду-2026: кто остался

Местные власти отказались поддержать принимать олимпийцев.

Австрия отказалась проводить Олимпиаду-2026. Reuters

Австрийский олимпийский комитет (АОК) объявил, что страна не будет претендовать на проведение зимней Олимпиады-2026 и Паралимпийских игр того же года.

Проводить соревнования должны были в городе Грац. Однако поддержки у властей федеральной земли Штирии, где находится город, эта идея не получила.

Читайте также Военный эксперт предупредил, когда Россия может пойти на серьезную агрессию

"С тяжелым сердцем Австрийский олимпийский комитет отказался от идеи подачи заявки Граца на Олимпиаду-2026", – сообщается на сайте АОК.

Теперь в гонке за право проведения игр остались:

канадский Калгари,

шведский Стокгольм,

турецкий Эрзурум,

японский Саппоро,

совместная заявка итальянских Кортина-д'Ампеццо, Турина и Милана.

Ранее сообщалось, что Львов будет бороться за право проведения зимних Олимпийских игрв 2026 году. Однако данное заявление тогдашнего премьера Арсения Яценюка в итоге пополнило "копилку" его невыполненных обещаний.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram