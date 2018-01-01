Футболисты сборной Бразилии дома нарвались на "обстрел" яйцами и овощами

Болельщики более чем прохладно встретили спортсменов.
Таким образом фаны отреагировали на вылет команды с мундиаля, сообщает "Советский спорт".
На чемпионате мира 2018 года сборная Бразилии дошла до стадии 1/4 финала, где уступила команде Бельгии со счетом 1:2.
Ранее сообщалось, что защитник, выступающий за бразильский клуб "Атлетико Паранаэнсе" Сидклей в самом скором времени может стать игроком "Динамо" (Киев).
Косвенным подтверждением служит тот факт, что футболист уже выложил семейный снимок из аэропорта "Афонсу Пена" в городе Куритиба. Сидклей подписал его "Буду скучать за своей семьей" и поставил хештег #Украина.
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