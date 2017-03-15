Ажиотаж в Загребе. В Хорватии рассказали, как заполнят стадион на матче со сборной Украины

На трибуны "Максимира" уже реализовано 11 тысяч билетов.

Болельщики сборной Хорватии Reuters

В Загребе наблюдается небывалый ажиотаж, который связан с предстоящим матчем отборочного турнира ЧМ-2018 Хорватия — Украина

Об этом сообщил ответственный за распространение билетов на поединки национальной сборной в Хорватском футбольном союзе Никша Мартинач, сообщает zbirna.com.

Вчера в полдень чиновник сообщил, что на трибуны "Максимира" уже реализовано 11 тысяч билетов, что является практически уникальным событием для хорватской столицы, учитывая, что встреча состоится через две недели.

"Естественно, на такое количество проданных билетов повлияла 50-проценnная скидка от ХФС, которая будет действовать в кассах стадиона до 18 марта, а в Интернете — до 19-го включительно. С 20 марта билеты будут продаваться без дисконта", — заявил Мартинач.

В то же время на хорватском телеканале HNTV, президент Хорватского футбольного союза, легендарный в прошлом футболист Давор Шукер, кроме прочего, ответил на вопрос о предстоящем матче Хорватия — Украина, который состоится 24 марта на загребском стадионе "Максимир".

На вопрос о степени важности грядущего сражения, Шукер ответил: "Для нас сейчас это самый важный матч. Мы намерено снизили цены на билеты, чтобы стадион был заполнен до отказа. Надеюсь, поединок станет праздником футбола, который не омрачат выходки хулиганов. Мы все сделаем для этого!".

Напомним, поединок отбора к ЧМ-2018 Хорватия — Украина состоится 24 марта.

Напомним, ранее Шевченко заявил, что уже практически определился с составом команды накануне матча в отборочном цикле ЧМ-2018 против команды Хорватии.