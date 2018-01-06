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"Барселона" провернула самый дорогой трансфер, подписав бразильца из Англии

Сегодня, 09:56

25-летний полузащитник сборной Бразилии, который также может сыграть в нападении, обошелся "Барселоне" в 146 млн фунтов.

Коутиньо
Коутиньо переходит в "Барселону" ФК "Барселона"
Бразильский футболист "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо переходит в каталонскую "Барселону".

По сообщению пресс-службы испанского клуба, клубы достигли соглашения, но сумма трансфера не разглашается.

По информации Sky Sports, 25-летний полузащитник сборной Бразилии, который также может сыграть в нападении, обошелся "Барселоне" в 146 млн фунтов (165 млн евро).

Коутиньо подпишет со своим новым клубом контракт на пять с половиной лет. В соглашении будет прописана сумма отступных в размере 400 млн евро.

Таким образом, трансфер 25-летнего бразильца стал самым дорогим в истории клуба.
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Барселона, Коутиньо, трнасфер, Ливерпуль
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