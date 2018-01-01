"Барселона" - "Рома": где смотреть, котировки букмекеров на матч 1/4 финала Лиги Чемпионов

В Барселоне ожидается настоящий праздник европейского футбола.

Лионель Месси и Раджа Наингголан Bazasport

Со практически стопроцентной вероятностью можно утверждать, что "сине-гранатовые" постараются выйти в полуфинал уже в домашнем матче, считают журналисты портала "Football". Соответственно, главная задача "римских волков" — выстоять и не пропустить. "Барселона" наверняка обрушит шквал атак на ворота "Ромы" и попытаются забить в первые же минуты соперника. Если это Месси и компании удастся, то римлянам и вовсе несдобровать — каталонцы в таком случае их просто растоптчут.

Кадровый вопрос. Здесь проблемы есть только у "Ромы". В ее составе не сыграет из-за травмы ведущий атакующий полузащитник Ченгиз Ундер. Кроме того, под небольшим вопросом участие в мадже Наингголана и Пеллегрини. Тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде, в свою очередь, не может рассчитывать только на запасного защитника Диня.

Букмекеры из конторы PariMatch дают на победу "Барселоны" коэффициент в 1,22, а на победу "Ромы" — 14. Ничья оценивается в 7.

Bet365, William Hill и Bwin на победу "сине-гранатовых" также дают 1,22. Однако, если Bet365 и William Hill сходятся в оценке насчет победы "Ромы" — 15, то в Bwin дают 12,5.

6,5 дают Bwin и William Hill на ничью, а Bet365 — 7.

Среда, 21:45, Барселона, Камп Ноу. Главный арбирт — Данни Маккели (Нидерланды)

Прямая ТВ-трансляция - телеканал Футбол 2.

Ориентировочные составы:

Барселона: Тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Паулиньо, Ракитич, Бускетс, Иньеста — Месси, Луис Суарес

Рома: Алиссон — Флоренци, Фасио, Манолас, Коларов — Наингголан, Де Росси, Строотман — Эль Шаарави, Джеко, Перотти

Травмированы: Динь — Карсдорп, Ундер

Напомним, ранее "Рома" выбила из Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер".