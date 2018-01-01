Бавария – Реал: 1:2. Мадридский клуб вырывается вперед. Видео всех голов

Очередной гол забил Асенсио.

Бавария – Реал: 1:2. Reuters

25 апреля мадридский

в первом полуфинале Лиги чемпионов.

Поединок в Мюнхене для команд юбилейный – 25-й по счету. Пока что у соперников в активе по 11 побед, еще две встречи окончились ничьей. Разница мячей в пользу "Реала" – 37-36.

Главным арбитром выступает голландец Бьорн Куйперс.

"Бавария" (Мюнхен, Германия) – "Реал" (Мадрид, Испания) – 1:2

Очередной гол, выведший "Реал" вперед, забил Асенсио. Футболист спокойно переиграл Ульрайха и отправил мяч в ворота соперника. Рафинья буквально подарил ему этот гол.

Напомним, первый гол забил Киммиха, мощно пробив в ближний угол. Но "Бавария" торжествовала недолго.

Ответный гол на счету Марсело: после фланговой подачи бразилец виртуозно отправил мяч в угол в касание.

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