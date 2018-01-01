Бельгия - Англия 2:0. На ЧМ-2018 бельгийцы впервые в истории завоевали медали, видео

Подопечные Мартинеса улучшили свой рекорд, поставленный в 1986 году.

Тома Менье празднует первый гол в ворота сборной Англии. Reuters

Второй лучший результат для Англии на чемпионатах мира – четвертое место, когда на ЧМ-1990 в матче за бронзу они проиграли итальянцам. Таким образом, англичане повторили результат ЧМ-1990. Англия выигрывала чемпионат мира в 1966 году.

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Команда Роберто Мартинеса заняла 3-е место - ранее бельгийцы никогда не попадали в тройку на чемпионате мира. Лучшим результатом было 4-е место в 1986 году. На чемпионатах Европы бельгийцам удавалось занять 3-е место в 1972 году и 2-е место в 1980-м.

Матч за 3-е место

Бельгия – Англия 2:0 (1:0, 1:0)

14 июля, "Крестовский"

Голы: 1:0 – 4 Менье, 2:0 – 82 Азар.

Бельгия – Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Тилеманс (Дембеле, 78), Витцель, Шадли (Вермален, 39), де Брюйне, Азар, Лукаку (Мертенс, 60).

Англия – Пикфорд, Джонс, Стоунз, Магуайр, Дайер, Триппьер, Роуз (Лингард, 46), Лофтус-Чик (Алли, 84), Делф, Кейн, Стерлинг (Рэшфорд, 46).

Предупреждения: Стоунз (52), Магуайр (76), Витцель (90).

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