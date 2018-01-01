Бельгия - Тунис 5:2. Команда Азара вышла в плей-офф: фото и видео

Ромелу Лукаку и Эден Азар оформили дубли в ворота Туниса.

В субботу, 23 июня на ЧМ-2018 в Москве в группе G встретились сборные Бельгии и Туниса, матч завершился с необычным для футбола счетом 5:2.

В начале игры бельгийцы сумели заработать пенальти, который на 6-ой минуте реализовал Эден Азар.

Еще в первом тайме Ромелу Лукаку сумел оформить дубль. На 16-ой минуте он забил свой 3-й гол на ЧМ-2018, а на третьей компенсированной минуте реализовал выход на ворота соперника.

Отметим, что между голами Лукаку сборная Туниса сумела забить один мяч. На 18-ой минуте Дилан Бронн выиграл борьбу на втором этаже и забил гол.

Во втором тайме Азар также оформил дубль в ворота Туниса, а на последней минуте свой гол забил Миши Батшуайи. Отметим, что сборной Туниса удалось забить второй мяч в ворота бельгийцев. На третьей компенсированной минуте встречи сумел отличиться Хазри.

Бельгия - Тунис - 5:2

Голы: Азар, 6 (пен.), 51 Лукаку, 16, 45+3, Батшуаи, 90 – Бронн, 18, Хазри, 90+3

Бельгия: Тибо Куртуа, Дедрик Бойата, Тоби Алдервейрельд, Томас Менье, Ян Вертонген, Аксель Вицель, Кевин де Брюйне, Ромелу Лукаку (Маруане Феллаини, 59), Дрис Мертенс (Юри Тилеманс, 86), Эден Азар (Миши Батшуайи 67), Янник Феррейра-Карраско

Тунис: Фарук Бен-Мустафа, Али Маалул, Сиам Бен-Юссеф (Йоан Беналуан, 41), Дилан Бронн (Хамди Наггез, 24), Яссин Мерья, Вахби Хазри, Фержани Сасси (Наим Слити, 60), Саиф-Эддин Хауи, Эллиес Схири, Анис Бадри, Фахреддин Бен-Юссеф

Предупреждение: Фержани Сасси, 14.

Таким образом, после разгрома Туниса, сборная Бельгии обеспечила себе выход в 1/8 финала.

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