Без права на ошибку. Эксперты дали прогнозы накануне отборочного матча на ЧМ-2018 Украина — Турция

Анатолий Демьяненко отметил, что очень тяжело, когда у сборной подряд идут два решающих матча.

Тренировка сборной Украины ffu.org.ua

В субботу, 2 сентября, в Харькове состоится отборочный матч на ЧМ-2018 между сборными командами Украины и Турции

Накануне поединка футбольные специалисты поделились своими прогнозами, сообщает dynamo.kiev.ua.

Экс-капитан и наставник "Динамо" Анатолий Демьяненко отметил, что очень тяжело, когда у сборной подряд идут два решающих матча.

"И ведь нам нужны победы. Но задача выполнима, надо лишь сыграть не ниже своего уровня, не уступить в борьбе, в мотивации и самоотдаче. Хочется, чтобы не было и проблем с реализацией, в этот раз в команду вызваны лишь два форварда. Надеюсь, они выдадут один из лучших своих матчей. Ну и чтобы оборона не подкачала, в таких поединках права на ошибку нет", — подчеркнул он.

"Много сказано о Мирче Луческу. Когда в команду приходит новый тренер, для футболистов это всегда добавляет мотивации, каждый хочет проявить себя, чтобы гарантировать место в составе. К тому же Луческу хорошо знает наш футбол и возможности игроков, но это может сыграть с турками и злую шутку. Андрей Шевченко — современный тренер, тоже не стоит на месте. Он вполне может приготовить сюрприз для соперника. Главное только, чтобы футболисты смогли реализовать задуманное тренерским штабом", — сказал Демьяненко.

Известный украинский специалист Олег Федорчук также отметил, что тренер турецкой сборной Мирча Луческу хорошо знает наших игроков.

"И наверняка заострит внимание своих футболистов на том, что, например, можно спровоцировать Гармаша или Хачериди. Но его минус в том, что он не дает быстрый результат. Вспомните "Зенит". Он привык долго строить команду, и не думаю, что под его руководством Турция с ходу заиграет ярче", — отметил он.

"Отсутствие Ракицкого? Ярослав — мастер первого паса. Но вы видели, как в матче с "Вересом" его обыгрывал Сергийчук. А у Турции форварды посильнее будут", — сказал Федорчук.

Бывший полузащитник сборной Украины Эдмар также поделился своими ожиданиями от матча с командой Турции в отборе к ЧМ-2018.

"Сейчас Шевченко пытается создать команду на будущее, из молодежи. Думаю, у него все получится, ведь у Андрея есть европейский уровень и опыт. Надеюсь, все будет нормально.

Что касается матча с Турцией, то, уверен, в Харькове у команды будет очень сильная поддержка. Это будет большой плюс для сборной", — сказал Эдмар.

Напомним, ранее Мирча Луческу заявил, что опасается ошибок игроков сборной Турции в матче против сборной Украины.

Фото: ФФУ.