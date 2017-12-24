"Бездомный "Шахтер". Чемпион Украины может переехать в Польшу — СМИ

Во Вроцлаве для "Шахтера" есть все.

"Шахтер" может переехать в Польшу Официальный сайт ФК "Шахтер"

После начала российской военной агрессии на Донбассе в донецком "Шахтере" начали искать алгоритмы выхода из непростой ситуации. С одной стороны, "Шахтер" позиционирует себя как украинская команда и, по идее, должен соответствовать украинским же реалиям. С другой — в Донецке остались многие болельщики "Шахтера".

В руководстве "Шахтера" начали разрабатывать варианты решения сложившейся проблемы. Как рассказывал на правах анонимности источник в "Шахтере", после того, как начались все эти события на Донбассе целая группа иностранцев уехали и наотрез отказались возвращаться обратно, пишет РИА Новости-Украина.

Разговоры о том, что клуб ищет варианты выхода из положения, материализовались во вполне конкретные сообщения из топа ленты новостей. Так, представитель маркетинговой компании Pentagon Research Адам Палукевич признался, что разрабатывает вариант переезда донецкого "Шахтера" в польский Вроцлав. "В клубе ответили, что идея классная, интересная, но есть много нюансов, о которых надо подумать", — заявил Палукевич. В самом "Шахтере" пока "отмазываются" от появившегося инсайда и по-прежнему, словно мантру, твердят о том, что клуб — украинский и останется в Украине.

Но, как известно, дыма без огня не бывает. Ну, а что должны были ответить в "Шахтере" на просьбу прокомментировать ситуацию? Что футболисты уже сидят на чемоданах и по сигналу отправятся в Польшу?

В Польше такую перспективу воспринимают на "ура". Например, в статье "Бездомный "Шахтер", которая на днях вышла на сайте Польского радио автор рассуждает о плюсах взаимного сотрудничества между польским городом и (украинской командой. Один из них — то, что области Нижняя Силезия проживает более двухсот тысяч украинцев, сто тысяч которых обитают непосредственно во Вроцлаве. Создать должную поддержку "Шахтеру" могут и потенциальные новые фанаты.

"Во Вроцлаве для "Шахтера" есть все. И красивый современный стадион, который находится недалеко от аэропорта, — рассказывает в интервью тот же Адам Паулукевич. — Кроме того, хорошего партнера в лице "Шахтера" может получить местная команда Śląsk Wrocław. Возможно, будет организовано совместное обучение или спарринг".

Напомним, ранее в Харькове ультрас Kharkiv City Patriots, донецкого The Club и представители "Національного корпусу" остановили автобус "Шахтера" и провели жесткий разговор с футболистами.