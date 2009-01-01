Битва за Суперкубок УЕФА. МЮ не досчитался 6 игроков перед игрой с "Реалом"

Эрик Байи и Фил Джонс не смогут помочь своим партнерам по команде из-за дисквалификации.

Жозе Моуриньо Reuters

Накануне встречи с мадридским "Реалом" в матче за Суперкубок УЕФА английский "Манчестер Юнайтед" не досчитался 6-х игроков.

Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал наставник манкунианцев Жозе Моуриньо, сообщает ТСН.

"Не будет Фила Джонса, не будет Эрика Байи и не будет Фосу-Менса. Люк Шоу, Эшли Янг и Маркос Рохо также пропустят этот поединок. Матич хоть и доступен, но он не в том состоянии, что и другие", — сообщил Моуриньо.

Стоит отметить, что Эрик Байи и Фил Джонс не смогут помочь своим партнерам по команде из-за дисквалификации.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от поединка за Суперкубок УЕФА против "Манчестер Юнайтед", сообщает sport.ua.

"Это, конечно, матч повышенного значения. Мы намерены победить. Я в Мадриде уже 16 лет, но до этого успел поиграть против "Реала" и за другие команды. У всех соперников огромное желание обыграть "Реал". Это лучшая команда в мире, ее всегда хочется превзойти. С каждым годом нам все сложнее, но там нравятся такие условия. У нас есть характер и спортивный голод, мы не устали побеждать. Противостоять команде с таким настроем всегда очень сложно.

Мы сыграем так же, как и всегда. К матчу мы готовы. Мы намерены биться за титулы. Попробуем достичь своих целей с помощью усердной работы и смирения. По сравнению с прошлым сезоном ничего менять не хотим", — считает Зидан.

Встреча между "Манчестер Юнайтед" и "Реалом" состоится 8 августа. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, в прошлом году в матче за Суперкубок "Реал" победил "Севилью".