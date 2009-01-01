"Благодарен за работу в великом клубе". Ребров заявил об отставке с поста главного тренера "Динамо"

Мы определились с Игорем Михайловичем еще после нашего разговора, заявил Ребров.

Сергей Ребров Reuters

Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров заявил о том, что покидает свой пост.

Об этом специалист заявил на пресс-конференции после поединка 32-го тура УПЛ "Динамо" — "Черноморец", сообщает sport.ua.

"Мы определились с Игорем Михайловичем еще после нашего разговора. Сейчас, конечно, нужно сказать всем об этом. Я не буду пересказывать весь разговор. Мы пожали друг другу руки и решили дальше не продолжать наше сотрудничество. Только что я поблагодарил команду в раздевалке. Конечно, я благодарен президенту, который дал мне этот шанс работать в великом клубе. Я благодарен всем болельщикам, которые поддерживали в любую минуту и меня, и команду. Как во время побед, так и во время горести они приходили на стадион — я им за это благодарен. И благодарен всей команде, которая работала со мной. Я пожелал всем удачи. Следующий сезон будет еще сложнее, и ребятам самим нужно к нему готовиться. Теперь уже как болельщик я буду, как и все, поддерживать эту команду", — заявил Ребров.

Отметим, что Ребров возглавил "Динамо" в апреле 2014-го года, сменив на посту главного тренера Олега Блохина. На счету Реброва две победы в чемпионате Украины, два выигранных Кубка и Суперкубок Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Хацкевич сменит Реброва на посту главного тренера "Динамо".

Видео: ФК "Динамо" Київ.