Боксер из ЮАР победил в чемпионском бою рекордно быстрым нокаутом: видео

В Ирландии зафиксировали самый быстрый нокаут в истории поединков за титул чемпиона мира
Чемпион мира по версии WBO в легчайшем весе добился победы первым же ударом. Гонья пропустил его правый хук, упал на ринг и еще долго не мог подняться на ноги. Боксеру понадобилась помощь бригады врачей.
Данный нокаут стал самым быстрым в истории боксерских поединков. Предыдущий рекорд был установлен более двадцати трех лет назад, в 1994 году, когда Даниэль Хименес нокаутировал Харальда Гайера через 17 секунд после начала боя.
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинец победил россиянина и стал чемпионом Европы по боксу.