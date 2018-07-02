"Болел, болел и буду болеть за сборную России" - экс-президент Федерации футбола Украины

Видеозапись с высказываниями бывшего чиновника "залила" в интернет его супруга.
Видеоролик, где экс-чиновник делает такое заявление "залила" в Сеть его супруга Мария Конькова. Как подписала ролик женщина, она с мужем "отмечала победу российской сборной".
"Я болею, болел и буду болеть за сборную Российской Федерации. И все мои друзья", – сказал Коньков.
Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-игрок сборной Украины пояснил, почему болеет на ЧМ-2018 за Россию.
Бывший президент ФФУ Анатолий Коньков: "Я болел, болею и буду болеть за сборную России". pic.twitter.com/aSy4T2WCqk— SportArena (@sportarenacom) July 2, 2018
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