Большой ажиотаж. Бой Джошуа — Кличко покажут в 150 странах мира

Пока неизвестна судьба транслятора в США, так как Джошуа связан контрактом с Showtime, а Кличко — с HBO.

Бой Джошуа — Кличко покажут в 150 странах мира

Трансляцию боя Владимира Кличко и Энтони Джошуа , который состоится 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли", смогут увидеть телезрители более чем 150 стран мира.

Об этом идет речь в сообщении "Братства Кличко".

Пока неизвестна судьба транслятора в США, так как Джошуа связан контрактом с Showtime, а Кличко — с HBO. Как заявлял менеджер британского боксера Эдди Хирн, оба канала заинтересованы в показе боя: "Оба канала проявляют интерес к бою, и я думаю, что мы можем достичь согласия".

По словам управляющего директора Klitschko Management Group (KMG) Бернда Бенте, предстоящий поединок один из самых важных в 20-летней профессиональной карьере Владимира Кличко.

"Этот бой очень много значит для Владимира, — приводит слова Бенте ran.de. — По значимости, он не уступает двум чемпионским боям против Криса Берда (2000-й и 2006-й гг.), первому поединку против Сэмюэла Питера (2005), встрече с Русланом Чагаевым (2009) и объединительным боям против Султана Ибрагимова (2008) и Дэвида Хэя (2011). Владимир, как всегда, добросовестно подходит к поединку и в феврале отправится в тренировочный лагерь для непосредственной подготовки к бою".

Напомним, ранее сообщалось, что ради боя Джошуа — Кличко мэр Лондона согласился увеличить вместимость легендарного "Уэмбли".