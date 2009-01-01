Бой года. Как Мейвезер победил Макгрегора, опубликованы фото и видео

Ирландец с самого начала поединка набросился с ударами на соперника, однако, уже в четвертом раунде было видно, что Конор начал уставать.

Мейвезер победил Макгрегора Reuters

В субботу, 26 августа (рано утром по киевскому времени), в Лас-Вегасе состоялся самый кассовый поединок в истории бокса

Бой между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером продлился 10 раундов из 12, пишет isport.ua.

Ирландец с самого начала поединка набросился с ударами на соперника, однако, уже в четвертом раунде было видно, что Конор начал уставать. Заметил это и опытнейший Мейвезер. Именитый боксер от раунда к раунду прибавлял в скорости и ударах.

Закончился поединок в 10-м раунде — Мейвезер выдал мощную серию по еле стоявшему на ногах Макгрегору, после чего рефери объявил технический нокаут и завершил бой.

Стоит отметить, что Макгрегор заработает за встречу с американцем 30 миллионов долларов, а Мейвезер — 100 миллионов. Суммы не включают проценты с продажи ТВ-прав, билетов и сувенирной продукции.

Напомним, ранее сообщалось о буре зрительского интереса к яркому боксерскому шоу.

Видео: ТСН.