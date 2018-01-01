Бой Ломаченко — Линарес: боксеры провели открытую тренировку: видео

Василий Ломаченко может провести поединок против легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо.

Василий Ломаченко поборется за пояс WBA Twitter.com/VasylLomachenko

В ближайшие выходные на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке украинский боксер Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) встретится в ринге с обладателем пояса WBA в легкой весовой категории Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).

Накануне поединка спортсмены провели открытую тренировку сообщает Boxing Scene.

Ринг был выставлен в Нью-Йорке прямо напротив Madison Square Garden, в котором на большой арене пройдет бой между украинцем и венесуэльцем.

По словам главы промоутерской компании Top Rank Боба Арума, Ломаченко может провести поединок против легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо.

"Пакьяо уже некоторое время разговаривает со мной о бое с Ломаченко, и он действительно хотел сразиться с Ломаченко, а не с Лукасом Матиссее, прежде чем контракт на этот бой был подписан. Но отец Василия не хотел заниматься этим боем, потому что он хотел сначала испытать сына в 135 фунтов (легкий вес). Анатолий очень методичен", — цитирует Арума BoxingScene.

Стоит отметить, что Пакьяо и его давний советник Майкл Конч в недавних интервью заявили, что Ломаченко станет их следующим противником.

По мнению букмекеров, ожидаемо, украинский боксер является фаворитом противостояния.

Ставки на победу Ломаченко букмекерская контора bwin принимает с коэффициентом 1,13. Успех венесуэльца Линареса оценивается котировкой 6,0. А ничейный исход встречи – 26,0.

Отметим, что поединок Ломаченко — Линарес станет кульминацией большого боксерского вечера в США и пройдет вечером в субботу, 12 мая.

Поединок Ломаченко – Линарес в прямом эфире покажет украинский телеканал "Интер". Трансляция начнется в воскресенье, 13 мая, в 2:00, а также в повторе – 13 мая в 7:00.

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