Бой Ломаченко - Линарес: кто победил и видео

Поединок состоялся в легендарном нью-йорском мультиспортивном зале - Мэдисон Сквер Гарден.
Поединок состоялся в ночь с субботы на воскресенье, с 12 на 13 мая, на легендарной мультиспортивной арене Madison Square Garden (Нью-Йорк, США).
Ломаченко сразу, в начале боя, захватил преимущество, и четко контролировал центр ринга.
Однако в шестом раунде украинец внезапно пропустил сильный и резкий удар в лицо без замаха и оказался в нокдауне - первом за всю его профессиональную карьеру.
Но затем Ломаченко сумел выровнять ход боя и в десятом раунде победил противника техническим нокаутом.
К слову, Ломаченко установил абсолютный рекорд в истории бокса, став чемпионом мира в трех весовых категориях всего за дюжину боев.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Ломаченко получил престижную боксерскую награду в США.
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