Сегодня, 22:36 RSS

Бой Усик-Гассиев будут сопровождать сексуальные ринг-герл: фото

Сегодня, 22:11

Украшать поединок украинца и россиянина будут четыре красавицы.

рол
Ринг-герлз боя Усик - Гассиев Фото: isport.ua
Четыре обворожительных ринг-герл будут во время боя между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым выносить цифры, указывающие раунды.

Как пишет isport.ua, свои сексуальные фигуры всем зрителям матча покажут Сара Беверли, Люси Кларк, Эмма Милтон и Габриэлла Тейлор.

Сара Беверли

сара
Фото: Instagram

Люси Кларк

люси
Фото: Instagram

Эмма Милтон

эмма
Фото: Instagram

Габриэлла Тейлор

габр
Фото: Instagram

Поклонники бокса увидят ярких красоток в начале боя, в перерывах и по окончании поединка.

Напомним, 21 июля в 23:00 любители бокса смогут насладиться долгожданным финальным поединком Всемирной боксерской суперсерии, в котором чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC украинец Александр Усик встретится с обладателем титулов IBF и WBA россиянином Муратом Гассиевым.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Александр Усик, Мурат Гассиев, Москва, бокс, бой, боксер, ринг-герл
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности