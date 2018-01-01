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Бой Усик-Гассиев: букмекеры назвали фаворитов схватки

Вчера, 23:01

Преимущество, согласно ставок, на стороне украинского боксера.

Усик-Гассиев
Усика букмекеры называют фаворитом предстоящего поединка Фото: коллаж nv.ua
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик и обладатель титулов IBF и WBA Мурат Гассиев встретятся в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии.

По мнению букмекеров, фаворитом данного боя является Усик.

Так, на победу украинца компания William Hill принимает ставки с коэффициентом 1,44. На успех россиянина – 2,75. Ничья в данном противостоянии оценивается в 21,0.

Отметим, что финальный бой WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве.

Напомним, Усик заявлял, что отказывается проводить финальный бой Всемирной суперсерии бокса в первом тяжелом весе с россиянином Мурадом Гассиевым на территории России.

Как ранее сообщалось, промоутер украинского боксера Александр Красюк подтвердил, что бой между его клиентом и российским боксером Маратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве.

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Теги:  
Александр Усик, Мурат Гассиев, Москва, бокс, бой, боксер, букмекеры, прогноз
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