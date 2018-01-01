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Бой Усик — Гассиев. Бывший тренер украинца назвал фаворита

Сегодня, 17:40

Украинский чемпион — очень крепкий боец, полагает специалист.

Усик
Александр Усик является фаворитом в бою с Муратом Гассиевым, считает бывший тренер украинца УНИАН
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC украинец Александр Усик является фаворитом в финальном бою Всемирной суперсерии бокса (WBSS) с россиянином-чемпионом мира по версии IBF, WBA Муратом Гассиевым.

Навыки и способности нашего соотечественника позволяют утверждать, что он очень крепкий боец, рассказал его бывший тренер Джеймс Али Башир в комментарии Tribuna.com.

"Совершенно не важно, где боксировать: в Москве или на Луне. После гонга в ринге останутся только Усик, Гассиев и рефери. Я считаю Александра фаворитом этого боя", — отметил собеседник.

Напомним, финальный бой Всемирной суперсерии бокса между Усиком и Гасиевым должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии, однако был отложен из-за травмы украинского боксера. Позже стало известно, что спортсмены встретятся на ринге 21 июля в Москве.

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Теги:  
Александр Усик, Мурат Гассиев, бой, Всемирная суперсерия бокса, WBSS, Джеймс Али Башир
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