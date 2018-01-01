Бой Усик-Гассиев в Москве: украинец стал абсолютным чемпионом мира. Видео боя

Поединок не завершился нокаутом, поэтому решение принимали судьи.

Усик - абсолютный чемпион мира по боксу Фото: Twitter/World Boxing Super Series

В финале Всемирной боксерской суперсерии бой между Александром Усиком и Муратом Гассиевым завершился победой украинца

Бой в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве продлился 12 раундов. Никто из боксеров не отправил соперника в нокаут, поэтому решение было за судьями, которые единогласно отдали победу крымчанину.

По итогам боя Усик стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), владельцем трофея Мохаммеда Али и чека на 10 миллионов долларов.

Усик - четвертый боксер в истории, который завоевал все четыре чемпионских пояса. Ранее это удавалось Бернарду Хопкинсу, Теренсу Кроуфорду и Джермейну Тейлору.

Напомним, перед боем в Москве зал аплодировал Усику и слушал украинский гимн стоя.

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