Боярский о ЧМ-2018: россияне не умеют играть в футбол, сборная ничего не добьется

У граждан РФ свой футбол — российский, а на мировом чемпионате им делать нечего, полагает певец.

Михаил Боярский считает, что на ЧМ-2018 российская сборная ничего не добьется Скриншот видео с youtube.com

Российский актер, певец Михаил Боярский заявил, что на Чемпионате мира по футболу 2018 сборная РФ ничего не добьется.

Россияне не умеют играть в эту игру, рассказал исполнитель "Бизнес Online".

"На чемпионате сборная ничего не добьется… Футбол, честно говоря, наше больное место. Я думаю, в нем еще долго ничего не будет происходить", — отметил собеседник.

По его словам, россияне играют в другую игру, у них свой футбол — российский, а на мировом чемпионате им делать нечего. "Мы играть в эту игру не умеем. В финал выйдут Бразилия и Германия, а победит, скорее всего, последняя", — добавил артист.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В турнире примут участие 32 сборные, команда Украины не смогла пробиться дальше десятого тура группового этапа квалификации ЧМ.

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила российской певице Юлии Чичериной, которая является сторонницей боевиков на Донбассе, выступать перед болельщиками ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону.

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