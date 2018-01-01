Бойкот отменяется: сборная Украины по биатлону поедет на этап Кубка мира в Россию

Украинские биатлонисты намерены отправиться в Тюмень наиболее сильным составом.

Украинские биатлонисты поедут в Тюмень Фото: Isport

Сборная Украины по биатлону поедет на завершающий этап Кубка мира в Россию, укомплектовав команду наиболее сильными спортсменами

Украинские биатлонисты приняли окончательное решение не бойкотировать российский этап Кубка мира. Об этом сообщает Isport со ссылкой на информацию комментатора телеканала "UA:Перший" Андрея Столярчука.

По данным телеведущего, к женской сборной точно присоединятся Юлия Журавок и Ольга Абрамова, которые идут в топ-10 общего зачета Кубка IBU.

Напомним, ранее команда США по биатлону заявляла о бойкоте этапа Кубка мира в России. А лидер норвежской сборной Йоханнес Бе заявлял, что его команда готова отправится в Тюмень.

Как ранее сообщалось, украинская биатлонистка Валентина Семеренко после выбывания из состава сборной Украины на женскую эстафету во время Олимпиады в Пхенчхане, не выбирая выражений, раскритиковала тренерский состав.