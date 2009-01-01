Бразилец из "Шахтера" избежал наказания ФФУ за похабщину после матча с "Динамо"

Дисциплинарный орган не увидел оснований считать, что показанный Бернардом жест имел агрессивный характер.
Комитет ФФУ решил на первый раз простить бразильского игрока, сообщает "Футбол 24".
Дисциплинарный орган не увидел оснований считать, что показанный Бернардом жест имел агрессивный характер и адресовался болельщикам команды-соперника, хотя и был показан в направлении центральной трибуны.
Вместе с тем комитет направит письмо в адрес полузащитника "Шахтера" с предупреждением. Если футболист повторит подобное, его ожидают санкции.
Напомним, финальный матч Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" прошел в Харькове на стадионе "Металлист", игра закончилась со счетом 0:1.
Фото: football.ua.