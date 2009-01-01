Бразилец из "Шахтера" избежал наказания ФФУ за похабщину после матча с "Динамо"

Дисциплинарный орган не увидел оснований считать, что показанный Бернардом жест имел агрессивный характер.

Бернард избежал наказания ФФУ football.ua

Полузащитник донецкого "Шахтера" Бернард избежал наказания Комитета этики и честной игры Федерации футбола Украины за жесты со средними пальцами в финале Кубка Украины против "Динамо".

Комитет ФФУ решил на первый раз простить бразильского игрока, сообщает "Футбол 24".

Дисциплинарный орган не увидел оснований считать, что показанный Бернардом жест имел агрессивный характер и адресовался болельщикам команды-соперника, хотя и был показан в направлении центральной трибуны.

Вместе с тем комитет направит письмо в адрес полузащитника "Шахтера" с предупреждением. Если футболист повторит подобное, его ожидают санкции.

Напомним, финальный матч Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" прошел в Харькове на стадионе "Металлист", игра закончилась со счетом 0:1.

Фото: football.ua.