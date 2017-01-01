Бразилец из "Шахтера" может стать игроком команды Гвардиолы

Фред может стать непосредственной заменой Яя Туре.
Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола впечатлен игрой 24-летнего бразильца и хотел бы приобрести его, пишет Daily Mail.
Фред может стать непосредственной заменой Яя Туре, который покинет клуб летом по истечению своего контракта.
По оценке transfermarkt.de, текущая рыночная стоимость игрока составляет 8 млн евро.
Фред выступает за "Шахтер" с 2013 года. За это время бразильский полузащитник провел 91 матч и забил 9 мячей.
Напомним, ранее сообщалось, что Фредом интересуется главный соперник лидера АПЛ — "Манчестер Юнайтед".